Docebo Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Docebo-Aktie wird momentan positiv bewertet, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Netz. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 53,99 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 67,11 CAD liegt, was einer Abweichung von +24,3 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (61,87 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+8,47 Prozent Abweichung) und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Docebo-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge im Netz ist erhöht, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt dagegen weitgehend unverändert, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Insgesamt erhält Docebo in diesem Punkt daher die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Docebo-Aktie liegt derzeit weder im überkauften noch im überverkauften Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI (34) als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (55,6) führen zu dieser Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Docebo.

Von Analysten wird die Docebo-Aktie ebenfalls positiv bewertet, mit einer durchschnittlichen Kursprognose von 69,5 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 3,56 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Docebo eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.