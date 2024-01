Docebo Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index besagt, dass die Aktie von Docebo als Neutral-Titel eingestuft wird. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Docebo-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 74,96, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 50,72, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich bei der Docebo-Aktie eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 54,29 CAD, während der aktuelle Kurs bei 60,83 CAD liegt, was einer Abweichung von +12,05 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 62,76 CAD, so liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-3,08 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis, was insgesamt ein "Gut"-Rating für das Unternehmen ergibt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Docebo ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Die Analysteneinschätzung für die Docebo-Aktie zeigt, dass in den letzten 12 Monaten die Einschätzung "Gut" 1 Mal vergeben wurde, während "Neutral" und "Schlecht" jeweils 0 Mal genannt wurden. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Trotzdem liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 14,25 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 69,5 CAD, was insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine positive Bewertung für die Docebo-Aktie auf Basis des Relative Strength-Index, der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und der Analysteneinschätzung.