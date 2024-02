Docebo Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet bietet wichtige Erkenntnisse zur Bewertung von Aktien. Bei der Betrachtung von Docebo haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Analysten bewerten die Docebo-Aktie aktuell ebenfalls mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 12,02 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In den sozialen Medien wurden die Docebo-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt eine "Gut"-Empfehlung für die Docebo-Aktie basierend auf dem RSI7 von 20,17 und einem RSI25 von 52,03.

Insgesamt erhält die Docebo-Aktie positive Bewertungen in Bezug auf Sentiment, Analysteneinschätzungen und Anleger-Stimmung, was zu einer positiven "Gut"-Einstufung führt.