DocMorris Aktie: Das wird teuer!

Docmorris schneidet im Branchenvergleich schlecht ab, da die Dividendenrendite derzeit bei 0 Prozent liegt, während der Branchendurchschnitt bei 3,81 Prozent liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt Docmorris mit einer Rendite von -68,93 Prozent mehr als 77 Prozent darunter. Innerhalb der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche hat die Aktie eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 55,33 Prozent verzeichnet, was deutlich über der Leistung von Docmorris liegt. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Docmorris-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf einer etwas längerfristigen Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Docmorris in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen ein positives Bild, da in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Docmorris diskutiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.