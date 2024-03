DocMorris Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird dies festgestellt. Der RSI für die Docmorris-Aktie beträgt derzeit 59 über die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI über die letzten 25 Handelstage liegt bei 64,4, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Docmorris-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite der Docmorris-Aktie mit -68,93 Prozent mehr als 77 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnet eine mittlere Rendite von 47,84 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Docmorris-Aktie mit 116,78 Prozent deutlich darunter liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Docmorris-Aktie von 75,05 EUR inzwischen -7,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +28,51 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Docmorris hat sich deutlich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Docmorris-Aktie aufgrund dieser Analyse.