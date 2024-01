DocMorris Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse von Docmorris-Aktien zeigt positive Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 47,82 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 79,2 CHF liegt, was einer Abweichung von +65,62 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 56,3 CHF liegt über dem letzten Schlusskurs (+40,67 Prozent Abweichung). Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Docmorris eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Docmorris-Aktie zeigt eine neutrale Einschätzung. Der RSI liegt bei 39,05, während der RSI25 bei 29,4 liegt, was ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau ergibt. Insgesamt wird Docmorris auf Basis des RSI mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine Zunahme negativer Kommentare über Docmorris, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde unwesentlich mehr oder weniger über die Aktie diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Anleger-Stimmung zeigt sich insgesamt als positiv, obwohl in den Diskussionen in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.