DocMorris Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Docmorris-Aktie liegt aktuell bei 68 für die letzten 7 Tage und bei 48,96 für die letzten 25 Tage. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auch die Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet ergibt eine neutrale Einschätzung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der geringen Rate der Stimmungsänderung.

Im Branchenvergleich zur Verbrauchsgüter-Branche liegt die Aktie von Docmorris mit einer Rendite von -68,93 Prozent deutlich unterhalb des Durchschnitts. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" zeigt sich mit einer Rendite von 113,31 Prozent ein deutlicher Abstand zur durchschnittlichen Performance von 44,38 Prozent. Dadurch erhält die Aktie ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Docmorris-Aktie betrachtet. Dieser beträgt aktuell 49,35 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 72,9 CHF liegt, was einer Abweichung von +47,72 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 62,99 CHF, und auch hier zeigt der letzte Schlusskurs eine Abweichung von +15,73 Prozent. Dadurch erhält die Docmorris-Aktie in der technischen Analyse insgesamt ein gutes Rating.