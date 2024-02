DocMorris Aktie: Keine Angst!

Die Docmorris-Aktie verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 51,24 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 78,95 EUR, was einem Unterschied von +54,08 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 69,7 EUR liegt mit einem Unterschied von +13,27 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Docmorris-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte Docmorris in den letzten 12 Monaten eine Performance von -68,93 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um 36,89 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -105,83 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 20,48 Prozent erzielte, lag Docmorris 89,42 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Docmorris liegt bei 57,22, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 44,44 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Stimmung rund um die Docmorris-Aktie wurde auch analysiert. Die Kommentare in sozialen Plattformen waren neutral, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Aufgrund dessen wird die Aktie für diese Betrachtung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Docmorris-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf die Stimmung der Anleger.