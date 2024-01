DocMorris Aktie: Keine Angst!

In den letzten Wochen hat sich bei Docmorris keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild gezeigt. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gab, die von den Marktteilnehmern in den sozialen Medien diskutiert wurden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es ebenfalls keine signifikanten Unterschiede. Daher wird auch dieser Aspekt mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält Docmorris daher in dieser Hinsicht eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende liegt Docmorris mit 0% unter dem Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln (3,65%). Die Differenz beträgt 3,65 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Docmorris besonders positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen überwogen und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine Bewertung von "Gut", was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf dem Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von Docmorris im vergangenen Jahr eine Rendite von -68,93 Prozent erzielt, was 92,12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt 42,35 Prozent, wobei Docmorris aktuell 111,28 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.