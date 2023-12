DocMorris Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Aktienkurs von Docmorris zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der Verbrauchsgüterbranche eine Rendite von -68,93 Prozent, was mehr als 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnet in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 19,46 Prozent, wobei Docmorris mit 88,4 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktien von Docmorris wird sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung liefern ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach der Untersuchung beider Faktoren zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Docmorris bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" erteilt.

Um zu beurteilen, ob die Aktie von Docmorris aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 65,47 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 33,66, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Docmorris eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Docmorris eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" erzielt werden, was einen niedrigeren Ertrag von 3,48 Prozentpunkten bedeutet. Damit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.