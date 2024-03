DocMorris Aktie: Chancenlos!

Die Docmorris Aktie zeigt sich derzeit in einer technischen Analyse als "Gut", basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 56,91 EUR, was einem Kurs von 76,25 EUR entspricht, der um +33,98 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Im Gegensatz dazu ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 81,06 EUR, was einer Abweichung von -5,93 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht"-Wert in diesem Zeitraum klassifiziert. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Docmorris derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt des Einzelhandels mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Die Differenz beträgt 3,83 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,83 %), wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Docmorris Aktie derzeit mit einem Wert von 88,43 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung des RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Docmorris eingestellt waren. Insgesamt gab es sieben positive und drei negative Tage, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Docmorris daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.