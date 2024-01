DocMorris Aktie: Aufgepasst!

Die Apotheke Docmorris hat eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,66 % im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Anleger-Sentiment für Docmorris war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen, dass Anleger sich vor allem für positive Themen interessieren.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor hat die Aktie von Docmorris im letzten Jahr eine Rendite von -68,93 % erzielt, was 91,83 % unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt 44,38 %, wobei Docmorris aktuell 113,31 % unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Docmorris derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf 7-Tage-Basis führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Docmorris-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.