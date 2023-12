DocGo Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Docgo-Aktie stattgefunden. Alle 2 Bewertungen waren positiv, was zu einem Gesamt-Rating von "Gut" für die Aktie führt. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 15 USD. Das bedeutet, dass die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 171,25 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 5,53 USD. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Docgo-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 24, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 52,82, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Basierend auf dem RSI wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 7,62 USD, was 27,43 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 5,53 USD liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,75 USD, was nur 3,83 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Docgo-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren als "Neutral" bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie Stimmungen die Aktienkurse beeinflussen. Die Analyse der Kommentare und Beiträge in sozialen Medien ergab, dass die Stimmung überwiegend positiv war. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Stimmung für die Docgo-Aktie.