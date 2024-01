DocGo Aktie: Jubelschreie!

Die Aktie der Docgo wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie folgende Bewertungen: 2 Mal "Gut", 0 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht". Es liegen aktuell keine neuen Analystenupdates zu Docgo vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 15 USD, was einer Erwartung von 168,34 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit bei 5,59 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken wurde die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend positiv wahrgenommen. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Docgo diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Docgo wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 20,69 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,98, was bedeutet, dass Docgo weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Docgo derzeit bei 7,59 USD liegt, während die Aktie selbst bei 5,59 USD notiert. Dies führt zu einer Distanz von -26,35 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 5,73 USD, was einer Distanz von -2,44 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Neutral".