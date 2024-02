DocGo Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die technische Analyse der Aktie von Docgo zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 6,87 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3,83 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um 44,25 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 4,33 USD, was einem Abstand von -11,55 Prozent zur Aktie entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Docgo diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark angestiegen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt laut unserer Messung unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Docgo.

Der Relative Strength Index (RSI) der Docgo liegt bei 22,97, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Docgo in dieser Kategorie daher als "Gut" bewertet.