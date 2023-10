Dobrindt verlangt Stopp deutscher Zahlungen an Palästinenser

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts des Großangriffs der islamistischen Hamas auf Israel hat CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ein Ende der deutschen Hilfen für die Palästinenser verlangt. Der entsetzliche Terror gegen Israel müsse umgehend beendet werden, sagte der Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Es braucht aber auch eine Bereitschaft bei uns, Taten folgen zu lassen: Hetze gegen Israel auf deutschen Straßen darf nicht ungestraft bleiben. Und Zahlungen an die palästinensische Seite müssen sofort eingestellt werden." Dobrindt betonte: "Wir stehen auch in dieser schweren Stunde fest zu Israel."/sk/DP/zb