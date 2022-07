Dobrindt beklagt 'verheerendes' Krisenmanagement der Bundesregierung

BERLIN (dpa-AFX) - Ein halbes Jahr nach dem Regierungswechsel hat CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der Ampel-Koalition ein schlechtes Zwischenzeugnis ausgestellt. "Unter ihrer Führung macht Deutschland in sechs Monaten mehr Schulden als sechs Regierungen von Adenauer bis Kohl in 40 Jahren", sagte er am Mittwoch bei einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Auch das Handelsbilanzdefizit und die hohe Inflation legte Dobrindt der Bundesregierung zur Last. Sie sei zwar nicht für die Krisen in der Welt verantwortlich, doch ihr Krisenmanagement sei "verheerend"./ax/sk/sam/hoe/DP/jha