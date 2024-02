Do-Fluoride Chemicals Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Aktienkurs von Do-fluoride New Materials liegt im Vergleich zur Durchschnittsperformance des Sektors "Materialien" um mehr als 27 Prozent niedriger, mit einer Rendite von -49,51 Prozent. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -22,7 Prozent verzeichnet, liegt das Unternehmen mit 26,81 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Aktienentwicklung im vergangenen Jahr.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Do-fluoride New Materials hingegen besser ab, mit einer Rendite von 3,27 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,08 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in Bezug auf Do-fluoride New Materials. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Tatsache, dass weniger über das Unternehmen diskutiert wird und die Aufmerksamkeit abnimmt, führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Do-fluoride New Materials derzeit bei 17,1 CNH verläuft, während der Aktienkurs bei 13,13 CNH liegt, was einem Abstand von -23,22 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage schneidet das Unternehmen mit einer Differenz von -5,68 Prozent "Schlecht" ab. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Befund auf Basis der technischen Analyse.