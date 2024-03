Do-Fluoride Chemicals Aktie: Kaum zu glauben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Do-fluoride New Materials liegt derzeit bei 20. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemiebranche, die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, zeigt sich, dass Do-fluoride New Materials aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Do-fluoride New Materials als Neutral-Titel betrachtet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über sieben und 25 Tage und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Do-fluoride New Materials liegt bei 56,38 und der RSI25-Wert bei 49,81, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Do-fluoride New Materials in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat Do-fluoride New Materials in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gezeigt und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Do-fluoride New Materials-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 16,56 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 13,08 CNH liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -21,01 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 13,46 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,82 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.