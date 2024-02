Do-Fluoride Chemicals Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Do-fluoride New Materials eine Performance von -49,51 Prozent erzielt, was bedeutet, dass sie im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche um -24,82 Prozent unterdurchschnittlich abgeschnitten hat. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -24,69 Prozent, was zeigt, dass Do-fluoride New Materials in diesem Sektor ebenfalls unterdurchschnittlich abschneidet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Dividendenrendite liegt Do-fluoride New Materials mit 3,27 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,11 Prozent. In der "Chemikalien"-Branche beträgt die Differenz +1, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie einbringt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Do-fluoride New Materials mit 21,02 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 0 auf. Basierend auf diesen Zahlen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Do-fluoride New Materials ist laut unserer Analysten und den sozialen Medien überwiegend negativ. In den letzten zwei Tagen wurden insbesondere negative Themen rund um die Aktie diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.