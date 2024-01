Dnb Bank Asa Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt. Auf Basis des RSI wird die Dnb Bank Asa bewertet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 48,24 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 34,55 eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse, basierend auf den letzten 200 Handelstagen, ergibt sich für die Dnb Bank Asa-Aktie ein Durchschnitt von 17,45 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 19,05 EUR, was einer positiven Abweichung von 9,17 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 17,8 EUR schneidet die Aktie mit einem Schlusskurs von 19,05 EUR positiv ab, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies führte zu einer insgesamt positiven Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Zusätzlich zur Analyse aus den Bankhäusern wurde auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Dnb Bank Asa blieb in diesem Zeitraum hingegen stabil, was zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt erhält die Dnb Bank Asa somit auf Basis dieser Analysen überwiegend positive Bewertungen und wird als "Gut" eingestuft.