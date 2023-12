DnB ASA Aktie: Der Knaller!

Die technische Analyse der Dnb Bank Asa-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 18,84 EUR lag, was einem Unterschied von +8,71 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 17,33 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 17,47 EUR wird mit einem Schlusskurs von 18,84 EUR (+7,84 Prozent Abweichung) positiv bewertet, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dnb Bank Asa-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz um die Dnb Bank Asa-Aktie zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und erfordern eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Dnb Bank Asa ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Dies basiert auf der Auswertung von Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsspaltungen in den vergangenen zwei Wochen.

Insgesamt erhält die Dnb Bank Asa-Aktie daher positive Bewertungen aus verschiedenen Analyse- und Stimmungsindikatoren.