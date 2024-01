Dlocal Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Aktie von Dlocal-Uruguay wurde in den letzten Monaten intensiv im Internet diskutiert, was auf eine erhöhte Diskussionsintensität hinweist. Dies wird als positiver Faktor bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Dlocal-Uruguay daher ein gutes Rating.

Von den 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate sind 1 positiv, 1 negativ und 0 neutral. Im Durchschnitt ergibt sich somit ein neutrales Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 14,25 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 19,45 Prozent fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher negativ.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit um 0,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage entfernt ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +10,49 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also technisch betrachtet als gut eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. In den letzten Tagen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Dlocal-Uruguay daher sowohl aus Sicht der Analysten als auch der Anleger eine neutrale Bewertung.