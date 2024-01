Dlocal Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Dlocal - Uruguay wurde der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die längeren 25-Tage berechnet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 60,51 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Dlocal - Uruguay-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 47,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Dlocal - Uruguay daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dlocal - Uruguay-Aktie der letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser Wert liegt bei 16,06 USD, was 10,02 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs von 17,67 USD liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bezieht man den gleitenden Durchschnitt auf die letzten 50 Handelstage (17,57 USD), liegt der letzte Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Dlocal - Uruguay-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die langfristige Meinung der Analysten führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Dlocal - Uruguay-Aktie. Von insgesamt 2 Bewertungen sind 1 als "Gut" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Das Kursziel der Analysten liegt bei 14,25 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -19,35 Prozent erzielen könnte. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine Einstufung von "Neutral" durch die Redaktion.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Dlocal - Uruguay überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Anleger interessieren sich hauptsächlich für negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.