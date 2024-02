Dlocal Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Dlocal - Uruguay liegt bei 42,78, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 62,21 ebenfalls eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird Dlocal - Uruguay daher als "neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Dlocal - Uruguay ist insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität im Netz die übliche Intensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird Dlocal - Uruguay daher als "neutral" bewertet.

Analysten bewerten die Dlocal - Uruguay-Aktie derzeit als "neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es eine "Gut"-Bewertung, keine "Neutral"-Bewertung und eine "Schlecht"-Bewertung. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (14,25 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotenzial von -13,06 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Dlocal - Uruguay daher eine "neutral" Bewertung.