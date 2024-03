Dlocal Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt drei Einstufungen für die Aktie von Dlocal - Uruguay abgegeben: eine "Gut"-Bewertung, eine "Neutral"-Bewertung und eine "Schlecht"-Bewertung. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Dlocal - Uruguay liegt bei 14,25 USD, während der letzte Schlusskurs bei 17,57 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von -18,9 Prozent hin, und die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie ist daher "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Dlocal - Uruguay derzeit auf 16,64 USD, während der aktuelle Kurs bei 17,57 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +5,59 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 16,92 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtbewertung basierend auf der technischen Analyse ist daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dlocal - Uruguay-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 19,26, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 36,94 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Das Gesamtranking basierend auf dem Relative Strength Index ist daher "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal bezüglich der Stimmungen und Einschätzungen zur Dlocal - Uruguay-Aktie. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft, und die Aktie von Dlocal - Uruguay wird bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.