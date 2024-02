Dlocal Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Dlocal -Uruguay liegt bei 49,5, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 64,36 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Bewertung hin.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Dlocal -Uruguay-Aktie derzeit neutral bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,38 USD, während der letzte Schlusskurs bei 16,52 USD liegt, was einer Abweichung von +0,85 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 17,14 USD weist eine ähnliche "Neutral"-Bewertung auf.

Die Anleger-Stimmung für Dlocal -Uruguay ist insgesamt positiv. In den Diskussionsforen und sozialen Medien wurden in den letzten beiden Wochen vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Dlocal -Uruguay haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, während die Anzahl der Beiträge neutral bewertet wird. Insgesamt erhält Dlocal -Uruguay in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.