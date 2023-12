Dlocal Aktie: Es geht auch anders!

Die technische Analyse der Dlocal-Uruguay-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 15,98 USD liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 17,96 USD weicht somit um +12,39 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 17,68 USD, was einer Abweichung von +1,58 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung der Dlocal-Uruguay-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 1 "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht" Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 14,25 USD. Dies entspricht einer möglichen Kursentwicklung von -20,66 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend negative Stimmung und Meinungen zu Dlocal-Uruguay. Die negativen Meinungen überwiegen in den Kommentaren der letzten Wochen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dlocal-Uruguay-Aktie zeigt eine Ausprägung von 16,73, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,35, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

Insgesamt erhält die Aktie von Dlocal-Uruguay gemäß der technischen Analyse ein "Gut"-Rating, während die Analysten und die Anlegerstimmung zu einer "Neutral" bis "Schlecht"-Empfehlung führen.