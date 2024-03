Dlocal Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Stimmung und der RSI-Index deuten darauf hin, dass die Aktie von Dlocal -Uruguay derzeit nicht gut abschneidet. Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ist, was zu einer positiven Bewertung führt. In Bezug auf den RSI-Index liegt der 7-Tage-RSI bei 72,21 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Überkauf- oder Überverkaufssituation, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt auch, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da sie sowohl den GD200- als auch den GD50-Wert unterschreitet. Insgesamt erhält Dlocal -Uruguay daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf den analysierten Kriterien.

