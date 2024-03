Dlaboratory Sweden AB Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Dlaboratory Sweden liegt bei 4,23 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,08 und wird als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde zu Dlaboratory Sweden neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung rund um Dlaboratory Sweden in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 2 SEK für den Schlusskurs der Dlaboratory Sweden-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,01 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,73 SEK, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt wird die Aktie von Dlaboratory Sweden daher als "Gut" bewertet, basierend auf dem RSI, der Stimmung, dem Sentiment und der technischen Analyse.