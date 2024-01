Dlaboratory Sweden AB Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die technische Analyse der Dlaboratory Sweden-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 2,38 SEK verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 1,7 SEK lag, was einem Abstand von -28,57 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 1,69 SEK liegt. Dies entspricht einer Differenz von +0,59 Prozent und führt zu einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Einschätzung von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Dlaboratory Sweden zeigt sich langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Dlaboratory Sweden in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

Der Relative Strength Index (RSI) bietet eine Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI der Dlaboratory Sweden-Aktie liegt bei 90,91, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,88, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem Gesamtbild des RSI.