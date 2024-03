Dlaboratory Sweden AB Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines bestimmten Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und dient als Indikator für überkaufte oder unterverkaufte Aktien. In Bezug auf die Dlaboratory Sweden-Aktie wurde in den letzten 7 Tagen ein RSI-Wert von 71 ermittelt, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 50,6, was auf neutralen Boden hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Dlaboratory Sweden basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitts-Schlusskurs der Dlaboratory Sweden-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,03 SEK lag. Der letzte Schlusskurs von 1,685 SEK bedeutet einen Rückgang um 17 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,69 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Dlaboratory Sweden daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik ausgestellt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Diskussion in den sozialen Medien war größtenteils neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Anzahl der Diskussionsbeiträge zeigte keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Dlaboratory Sweden daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend neutral, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Dlaboratory Sweden daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird dem Unternehmen von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ebenfalls ein "Neutral"-Rating vergeben.