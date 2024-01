Dksh Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert zwischen 0 und 100. Der aktuelle Dksh-RSI beträgt 28,26, was eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,82, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dksh bei 18,65, was unter dem Branchendurchschnitt (36 Prozent) liegt. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" weist einen Wert von 29,2 auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit bei Dksh 3, was eine positive Differenz von +1,09 Prozent zum Branchendurchschnitt der "Professionelle Dienstleistungen" darstellt. Daher erhält Dksh für seine Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Dksh in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Dksh. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.