Dixons Carphone Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Currys":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung der Stimmungslage der Anleger gegeben hat. Daher wird die Bewertung für diesen Punkt als "Neutral" eingestuft. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Currys-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle Wert für die Currys-Aktie beträgt 45,51, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 43, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Currys-Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Currys eingestellt waren. Sowohl die Diskussionen als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 51,31 GBP für den Schlusskurs der Currys-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 50,5 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 47,24 GBP, was einen positiven Unterschied von +6,9 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet und zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis führt. Insgesamt erhält die Currys-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.