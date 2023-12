Dixons Carphone Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Currys":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Currys liegt derzeit bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,65 Euro für jeden Euro Gewinn von Currys zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 59 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche derzeit bei 25 liegt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte Currys eine Performance von 68,97 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt nur um 4,93 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +64,04 Prozent im Branchenvergleich für Currys. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor übertraf Currys mit einer Rendite, die 63,64 Prozent über dem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance wird Currys in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung zahlreicher Kommentare und Meinungsäußerungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung rechtfertigt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Currys-Aktie ergibt für die letzten 7 Tage einen Wert von 36, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating von 46,01. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Currys.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Dixons Carphone-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Dixons Carphone jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Dixons Carphone-Analyse.

Dixons Carphone: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...