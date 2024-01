Dixons Carphone Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Currys":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Currys-Aktie bei 51,31 GBP liegt, während der aktuelle Kurs 50,5 GBP beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -1,58 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 47,24 GBP, was einen Abstand von +6,9 Prozent zur Aktie bedeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie also eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 2,22 Prozent, was 2,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel, 4,4) liegt. Aufgrund dessen erhält die Currys-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Im Branchenvergleich hat die Currys-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 68,97 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" im Durchschnitt um 5,24 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +63,73 Prozent im Branchenvergleich für Currys. Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter", der eine mittlere Rendite von 5,77 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Currys 63,2 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Analysten bewerten die Currys-Aktie derzeit insgesamt als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten setzt sich dieses Rating aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Neutral", basierend auf den Studien des letzten Monats. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 80,5 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 59,41 Prozent vom letzten Schlusskurs (50,5 GBP) bedeutet und daher einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Currys daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.