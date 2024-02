Dixons Carphone Aktie: Grund zur Freude?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine signifikanten Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Currys diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Was die Analysteneinschätzung betrifft, so liegen für Currys in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung vor, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im vergangenen Monat gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Empfehlungen. Institutionell betrachtet wird die Aktie daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 80,5 GBP. Ausgehend vom aktuellen Schlusskurs von 47,08 GBP könnte die Aktie also um 70,99 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Currys-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Currys bei 12. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Spezialität Einzelhandel" (KGV von 21,39) ist die Aktie also unterbewertet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Currys derzeit eine Dividendenrendite von 2,12 % erzielt werden, was 2,42 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher fällt die Dividendenpolitik des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.