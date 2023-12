Dixons Carphone Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Currys":

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung von Currys wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich eingestuft, was bedeutet, dass eine normale Aktivität zu beobachten ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut der Messung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung für die Aktie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen bezüglich des Unternehmens Currys gesprochen. Dadurch wird die Aktie insgesamt positiv bewertet und erhält eine gute Einschätzung im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Currys derzeit eine Rendite von 2,22% aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,28%. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende als schlecht eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Currys im letzten Jahr eine Rendite von 68,97% erzielt, was 65,77% über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Branchenvergleich "Spezialität Einzelhandel" liegt die Aktie sogar 65,05% über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.