Dixie Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für verschiedene Zeiträume berechnet, wie beispielsweise für 7 Tage oder 25 Tage (RSI25). Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Ein RSI-Wert von 50 gilt als neutral. Der RSI25 für Dixie beläuft sich auf 62,5, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

Aus fundamentaler Sicht betrachtet weist die Aktie von Dixie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,32 auf. Dies liegt 65 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Haushalts-Gebrauchsgüter-Branche (40,44). Somit signalisiert das KGV eine Unterbewertung und führt zu einer positiven fundamentalen Bewertung ("Gut").

Die Anlegerstimmung zeigt sich neutral, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Dixie daher ein neutrales Rating von der Redaktion.

Im Branchenvergleich hat Dixie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,92 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,26 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Haushalts-Gebrauchsgüter-Branche, die im Durchschnitt um -6,17 Prozent gefallen sind. Im Sektorvergleich liegt Dixie 3,95 Prozent über der durchschnittlichen Rendite des zyklischen Konsumgüter-Sektors. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einer positiven Bewertung ("Gut") in dieser Kategorie.