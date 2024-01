Dixie Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Dixie beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Dixie daher neutral.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Dixie eine Rendite von -4,92 Prozent erzielt, was 3,78 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,14 Prozent) für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 1,6 Prozent, und Dixie liegt aktuell 6,52 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Dixie liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 72,22 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass Dixie weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb das Wertpapier als "neutral" eingestuft wird. Damit erhält Dixie eine "schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Bei Dixie konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment und die Buzz mit "neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb Dixie auf dieser Stufe ebenfalls eine "neutral"-Bewertung erhält.