Dixie Aktie: Was macht der Markt?

Der Aktienkurs von Dixie hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,92 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -6,17 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Dixie eine Outperformance von +1,26 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -8,87 Prozent, wobei Dixie 3,95 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Dixie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Dixie-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Dixie liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,5, was für 25 Tage ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dixie-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,84 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,58 USD liegt, was eine Abweichung von -30,95 Prozent ergibt. Auf Basis dieser Informationen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,67 USD unter dem aktuellen Schlusskurs, was eine Abweichung von -13,43 Prozent darstellt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.