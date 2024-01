Divio Technologies ABries B Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "FIRST BANK":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Divio wird bei einem Niveau von 35 als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,11 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral".

Betrachtet man die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses, so ergibt sich für die Divio derzeit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,2 SEK, während der Kurs der Aktie (0,206 SEK) um +3 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht also einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,21 SEK, was einer Abweichung von -1,9 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde die Divio von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in diesen Wochen ergibt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Divio in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Divio derzeit von verschiedenen Analysen und der Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft wird. Die Aktie erhält insgesamt ein "Neutral"-Rating.