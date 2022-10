Dividendenwachstum am Limit: Meine Top-Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Eine Top-Aktie für Dividendenwachstum am Limit? Ich habe durchaus eine interessante Wahl für dich, die du als Foolisher Investor womöglich kennen solltest. Wobei das Limit nicht nur positiv konnotiert ist, sondern gleichsam auf Chancen und Risiken hindeutet.

Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) ist der Name, um den es dabei geht. Es gibt ein herausragendes Ausschüttungswachstum, sogar eine hohe Dividendenrendite und ein Geschäftsmodell, das noch konsequent weiter wachsen kann. Aber eben auch so manches Risiko. Bereit für den Mix? Entscheide vielleicht erst, nachdem du die Ausgangslage besser kennst.

Dividendenwachstum am Limit: Innovative Industrial Properties!

Innovative Industrial Properties bringt wirklich viele interessante Facetten mit. Zum Beispiel eine Quartalsdividende von zuletzt 1,80 US-Dollar je Aktie. Noch ein Jahr zuvor lag der Wert hingegen bei 1,50 US-Dollar je Aktie. Im direkten Jahresvergleich hat es somit ein Dividendenwachstum in Höhe von 20 % gegeben. Wobei das wirklich eher unterdurchschnittlich für die Vergangenheit dieses Real Estate Investment Trusts gewesen ist.

Operativ ist weiterhin vieles im Lot. Die Funds from Operations lagen zuletzt im zweiten Quartal bei über 2,00 US-Dollar auf bereinigter Basis. Somit kann die Top-Aktie mit Dividendenwachstum am Limit zunächst eine Menge liefern. Trotzdem: Mit einer Dividendenrendite von derzeit rund 7,91 % ist auch dieser Wert hoch. Es steckt auch eine gewisse Value-Bewertung in der Dividendenaktie.

Auch dafür gibt es Gründe, sodass das Sprechen vom Ausschütten am Limit nicht verkehrt ist. Ein Mieter hatte zuletzt Zahlungsschwierigkeiten, in der Cannabis-Branche könnten sich Rezessionssorgen breitmachen. Womöglich geht es das mit einem höheren Leerstand einher. Steigende Zinsen machen außerdem die Finanzierung von weiterem Wachstum für REITs schwieriger. Wobei Innovative Industrial Properties bislang eher moderat verschuldet ist und sein Wachstum primär mit Verwässerungen finanzierte.

Ob Innovative Industrial Properties trotzdem ein interessanter Kauf für eine Top-Aktie mit Dividendenwachstum am Limit ist? Ehrlich gesagt: Das ist eine Entscheidung, die jeder Investor für sich selbst anhand der Chancen und Risiken treffen sollte.

Eine besondere Chance mit Risiko!

Für mich ist Innovative Industrial Properties im Moment so etwas wie eine besondere Chance mit einem größeren Risiko. Übrigens: Auch das Kurs-FFO-Verhältnis ist mit einem Wert von 11 gewiss nicht teuer. Vor allem nicht für eine potenzielle Top-Aktie mit Dividendenwachstum, das in den vergangenen Jahren zumindest teilweise kaum ein Limit kannte.

Aber es gibt eben auch die Risiken. Trotzdem: Wer starkes Ausschüttungswachstum sucht, der sollte diesen REIT nicht abschreiben. Wenn es operativ stabil weiterläuft, könnte mittel- bis langfristig eine Neubewertung anstehen. Vor allem aufgrund der eigentlich vorhandenen Wachstumsmöglichkeiten im Markt des Cannabis.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

