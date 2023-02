Dividendenstrategie mit Coca-Cola: Wie man vom Wachstum profitiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Eine Dividendenstrategie ist eine Investitionsstrategie, die darauf abzielt, durch den Kauf von Beteiligungen an Unternehmen mit stabilen und wachsenden Dividendenausschüttungen langfristige Erträge zu erzielen. Eine solche Strategie könnte insbesondere für Anleger geeignet sein, die ein passives Einkommen aus ihren Investitionen erzielen möchten.

Coca-Cola: Ein Idealkandidat

Ein Unternehmen, das seit nunmehr 60 Jahren ohne Unterbrechung seine Dividende erhöht hat, ist Coca-Cola (WKN: 850663). Der US-amerikanische Getränkehersteller ist eines der bekanntesten Unternehmen der Welt und produziert eine Vielzahl von Getränken, darunter seine namensgebende Marke Coca-Cola, Sprite, Fanta und viele andere.

Coca-Cola ist ein Unternehmen mit einer beeindruckenden Geschichte und einem starken Markenwert. Das Unternehmen hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder bewiesen, dass es in der Lage ist, sich den Herausforderungen des Marktes anzupassen, und hat gleichzeitig seinen Aktionären einen kontinuierlichen Dividendenertrag geboten.

Die erwartete Dividendenrendite ist mit 2,9 % (Stand: 14.2.23 Morningstar) zwar nicht gering, besonders hoch jedoch auch nicht. Das erwartete KGV liegt bei 23,5, was auf den ersten Blick nicht günstig ist. Dafür erhalten Aktionäre jede Menge Qualität. Der Trick liegt darin, die Aktie langfristig zu denken.

Eine Dividendenperformance, die überzeugt

Eine der spannendsten Eigenschaften der Coca-Cola Aktie ist ihre langfristige Stabilität. Die Coca-Cola Aktie hat in den letzten 60 Jahren nicht nur ihre Dividende erhöht, sondern auch einen kontinuierlichen Wertzuwachs auf den Aktienkurs erzielt.

Splitbereinigt konnte man die Coca-Cola Aktie Anfang der 80er-Jahre für rund einen US-Dollar kaufen. Heute zahlt man mehr als 60 US-Dollar je Anteilsschein (Stand: 14.2.23). Zusätzlich gab es noch die zuvor beschriebenen Dividenden, die jedes Jahr erhöht wurden. Allein dieser Sachverhalt dürfte Coca-Cola zu einer attraktiven Auswahl für Investoren machen, die nach einer langfristigen Erfolgsgeschichte suchen.

Warren Buffett hatte früh das weitere Potenzial des Unternehmens erkannt und investierte Ende der 80er-Jahre eine größere Summe in den Getränkekonzern. Noch heute ist er der größte Aktionär. Auf sein Anfangsinvestment von 1,3 Mrd. US-Dollar bekam er im letzten Jahr 704 Mio. US-Dollar ausgeschüttet, was einer Rendite auf den Einstand von 54 % entspricht.

Damit nicht genug. Die jährlichen Dividenden konnten in andere vielversprechende Aktien investiert werden. Nicht zu vergessen sind die Kurssteigerungen. Heute ist die Beteiligung an Coca-Cola rund 24 Mrd. US-Dollar wert.

Eine starke Marktmacht ist entscheidend

Ein wirtschaftliches Geheimrezept von Coca-Cola ist seine starke Wettbewerbsposition in der Getränkeindustrie. Das Unternehmen hat eine weltweit bekannte Marke und ein starkes Vertriebsnetzwerk aufgebaut, das es ihm ermöglicht, seine Produkte in fast jedem Land der Welt zu verkaufen.

Die hohe Markenbekanntheit von Coca-Cola, die starke Position im Markt sowie das exzellente Vertriebsnetzwerk sind charakteristisch für den in Atlanta ansässigen Getränke-Giganten. Sie sind nicht nur schwer kopierbar, sondern machen es dem Unternehmen einfacher, in Zukunft weiterhin stabile und wachsende Erträge zu vereinnahmen.

Tendenziell ein risikoarmes Investment

Die Coca-Cola Aktie besitzt ein nur moderates Risikoprofil. Das kann man ganz leicht am Beta-Ratio nachvollziehen. Es zeigt, wie stark sich eine Aktie im Verhältnis zum Gesamtmarkt bewegt. Bei Coca-Cola liegt das Beta beispielsweise bei 0,55, was nichts anderes bedeutet, als dass die Aktie nur rund halb so starke Kursbewegungen mitmacht wie der S&P 500.

Was sich auf den ersten Blick positiv anhört, hat jedoch auch Nachteile. Schließlich macht die Coca-Cola Aktie im Aufschwung auch weniger Rendite als der Gesamtmarkt. Das obige Beispiel zeigt aber, dass in der Wirtschaft risikoarme Investments auch zu einem respektablen Erfolg führen können.

Fazit

Insgesamt könnte die Coca-Cola Aktie damit eine spannende Wahl für Anleger sein, die nach Kandidaten für ihre Dividendenstrategie suchen. Das Unternehmen hat eine lange Tradition und verfügt über eine starke Wettbewerbsposition in der Getränkeindustrie, die für Pricing-Power und weitestgehend robuste Erträge steht. Sie könnten die Grundlage für stabil wachsende Dividenden sein sowie für den moderaten Risikocharakter der Aktie.

