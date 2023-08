Dividendenkönige: Die zuverlässigsten Ausschütter für ein passives Einkommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Auf der Suche nach Rendite haben sich Dividendenaktien als äußerst attraktive Strategie erwiesen, um ein kontinuierliches passives Einkommen zu erzielen.

Unter den vielen Anlageansätzen heben sich dabei die Dividendenkönige hervor – Unternehmen, die sich durch eine bemerkenswerte Geschichte zuverlässiger Dividendenzahlungen auszeichnen. Um genau zu sein, haben Dividendenkönige ihre Dividenden über 50 Jahre lang ununterbrochen erhöht.

Heute wollen wir uns zwei dieser Dividendenkönige mal genauer ansehen, die Anlegern eine verlässliche Einnahmequelle bieten und gleichzeitig Stabilität in einem oft volatilen Marktumfeld versprechen. Dabei sollte der Fokus auf eine attraktive Einstandsrendite nicht verloren gehen. Mit Johnson & Johnson (WKN: 853260) und Coca-Cola (WKN: 850663) gibt es da derzeit zwei Kandidaten, die einen näheren Blick wert sind.

Dividendenkönig Nummer 1: Johnson & Johnson

Ein Eckpfeiler in einem soliden Dividendenportfolios könnte das renommierte Unternehmen Johnson & Johnson (J&J) sein. Als Global Player im Gesundheitssektor hat sich J&J nicht nur einen Namen für medizinische Innovationen gemacht, sondern sich auch als verlässlicher Dividendenzahler etabliert.

In Zukunft wird J&J jedoch nicht mehr der diversifizierte Konzern der Vergangenheit sein, denn das Konsumgütergeschäft wurde unter dem Namen Kenvue (WKN: A3EEHU) an die Börse gebracht. Langfristig will sich das Unternehmen aus diesem Bereich zurückziehen und sich nur noch auf die Bereiche Pharma und Medizintechnik konzentrieren, was eine Chance für mehr Wachstum sein kann.

Mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz von über 61 Jahren kontinuierlicher Dividendenerhöhungen hat J&J beweisen, dass es in der Lage ist, trotz wechselnder Marktbedingungen stabil steigende Dividenden zu zahlen. Die erwartete Dividendenrendite liegt bei 2,92 % (8.8.23, Morningstar).

Dividendenkönig Nr. 2: Coca-Cola

Ein weiterer Gigant auf der Liste der Dividendenkönige ist Coca-Cola. Als weltweit führendes Unternehmen im Getränkesektor konnte Coca-Cola sich nicht nur eine Ausnahmestellung aufbauen, sondern auch eine lange Tradition beim Thema zuverlässige Dividendenzahlungen.

Trotz sich wandelnder Geschmäcker und Marktbedingungen hat Coca-Cola sich als anpassungsfähig erwiesen. Heute verfügt der Konzern über eine breite Produktpalette und eine beeindruckende globale Präsenz. Zusammen mit den starken Marken und dem erstklassigen Vertriebssystem bilden sie die Grundlage für den Erfolg des weltweit führenden Softdrinkherstellers.

Die Dividende wurde im Laufe der Zeit dabei nicht nur beibehalten, sondern kontinuierlich erhöht. Das Unternehmen mit Sitz in Atlanta kommt mittlerweile auf 61 ununterbrochene jährliche Dividendenerhöhungen. Für Dividendenanleger, die ein stabiles Einkommen suchen, ist die Aktie eine attraktive Option. Die erwartete Dividendenrendite liegt hier bei 3,04 % (Stand: 8.8.23, Morningstar).

Fazit

In Dividendenkönige wie Johnson & Johnson oder Coca-Cola zu investieren, kann eine kluge Strategie sein, um langfristiges Wachstum und ein verlässliches passives Einkommen zu erzielen. Das haben vergangene Studien mehrfach gezeigt.

Beide Unternehmen überzeugen zudem mit guten Wachstumsperspektiven, trotz wirtschaftlicher Herausforderungen und Marktvolatilität. Ihre erwarteten Dividendenrenditen bewegen sich mit rund 3 % auf einem vernünftigen Niveau. Bei der Bewertung wäre es natürlich besser, wenn sie niedriger ausfiele. Aber womöglich müssen Investoren hier einen Preisaufschlag für die hohe Qualität akzeptieren.

