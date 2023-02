Dividendenaristokrat Realty Income: Mit Dividendenwachstum über 3 US-Dollar!

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Realty Income (WKN: 899744) besitzt als Dividendenaristokrat ein beständiges Dividendenwachstum. Smarte Investoren wissen jedoch, dass der Real Estate Investment Trust zuletzt häufiger nur das Mindestmaß getätigt hat. Erhöhungen um 0,0005 US-Dollar sind in einzelnen Vierteljahren an der Tagesordnung. So weit nicht verwerflich.

Allerdings ist die zweite Seite, dass es zwischen nominellem Dividendenwachstum und qualitativen Erhöhungen bei der Ausschüttungssumme je Aktie doch einen bedeutenden Unterschied gibt. Jetzt, im Februar dieses Jahres, hat das Management mal wieder eine deutlichere Anhebung getätigt. Blicken wir auf die Ausgangslage und was wir davon mitnehmen.

Realty Income: Dividendenwachstum

Die Kernbotschaft ist, dass Realty Income die monatliche Dividende je Aktie von 0,2485 auf 0,2545 US-Dollar erhöht hat. Das entspricht einem Wachstum von 3,2 % im Vergleich zu vorher und ist eben deutlich mehr als die ursprünglichen Erhöhungen um den obligatorischen Kleinstwert.

Damit steigt sie jährliche auf über 3,00 US-Dollar je Aktie. Der genaue Wert liegt bei 3,054 US-Dollar, nach 2,982 US-Dollar zuvor. Man tänzelte auch vorher um die nächste runde Marke. Mit einer Dividendenrendite von jetzt 4,61 % gibt es einen spürbaren Effekt. Wobei der vorherige Wert in etwa bei 4,5 % gelegen hat. Der Aktienkurs macht weiterhin den Löwenanteil dessen aus, zu welchen Konditionen man eigentlich einsteigt.

Der Blick auf die operativen Zahlen

Entscheidend ist, dass sich Realty Income die höhere Dividende natürlich auch leisten kann. Bemerkenswert ist, dass wir dazu kein Update erhalten. Oder noch nicht erhalten haben. Die Veröffentlichung der frischesten Quartalszahlen ist auf den 22. Februar datiert. Aber keine Panik: In Kürze gibt es neue Zahlen.

Trotzdem zeigen die vorherigen Zahlen, dass eine Erhöhung der Dividende leistbar gewesen ist. Die entscheidende Kennzahl, die Funds from Operations je Aktie, lag im dritten Quartal normalisiert bei 0,97 US-Dollar. Bereinigt hat der Wert bei 0,98 US-Dollar gelegen. Mit Ausschüttungsverhältnissen von 78,7 % und 77,9 % bleiben die Werte trotz Dividendenerhöhung vergleichsweise moderat.

Realty Income sendet damit in einer unsicheren Zeit ein starkes Signal aus. Mit einer Dividendenerhöhung um 3,2 % im Vergleich zu vorher besteht außerdem die Chance, dass wir als Investoren etwas von dieser Maßnahme merken. 4,6 % Dividendenrendite und ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 16,8 können zumindest fair bewertete Einstiegspunkte bei dem Real Estate Investment Trust sein.

