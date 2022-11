Dividendenaktie Store Capital: Schauen wir mal, was uns zukünftig entgeht!

Die Dividendenaktie Store Capital (WKN: A12CRU) gehört an der Börse schon bald der Vergangenheit an. Seitdem bekannt ist, dass das Unternehmen in Gänze aufgekauft werden dürfte, ist das Kaufen bloß noch theoretisch clever. In der Praxis dürfte diese Börsengeschichte, insbesondere nach der Go-Shop-Periode, bald der Vergangenheit angehören.

Was uns entgeht, ist Einkommensinvestoren hinlänglich bekannt. Zuletzt hat es 0,41 US-Dollar je Aktie Dividende gegeben. Allerdings ist der Real Estate Investment Trust bedeutend mehr als bloß die Dividende. Schauen wir uns das im Rahmen der Quartalsberichtssaison noch einmal näher an.

Dividendenaktie Store Capital: Erneut solide Zahlen!

Das, was die Dividendenaktie Store Capital zuletzt gezeigt hat, macht sie im Endeffekt auch weiter. Die Funds from Operations je Aktie kletterten im vergangenen Quartalszahlenwerk von 0,50 US-Dollar im Vorjahr auf 0,56 US-Dollar. Ja, diese sechs Cent entsprechen einem Wachstum von über 10 % im Jahresvergleich. Bereinigt lag der Wert bei 0,59 US-Dollar, nach 0,52 US-Dollar ein Jahr zuvor. Auch das ist überaus solide.

Store Capital wächst daher weiterhin, was sich durch die Quartalszahlen durchzieht. Der Umsatz stieg von 184,1 Mio. US-Dollar ein Jahr zuvor auf 216,8 Mio. US-Dollar. An dieser Kennzahl können wir ebenso ein deutliches Wachstum ausmachen. Doch ist selbst dieses quantitative Wachstum nicht alles. Inzwischen hat der Real Estate Investment Trust das eigene Portfolio schließlich auf über 3.035 Einheiten ausgebaut.

Mit einer durchschnittlichen Restvertragslaufzeit von 13,2 Jahren bietet Store Capital ausreichend Stabilität für kommende Jahre. Die Leerstandsquote ist weiterhin mit 0,5 % überaus gering. Das ist es also, was Foolishe Einkommensinvestoren zukünftig entgeht.

Wofür das wichtig ist

Der Dividendenaktie Store Capital hinterherzutrauern ist allmählich jedoch nicht mehr so Foolish. Auch ich bin über den baldigen Verlust inzwischen weitgehend hinweg. Trotzdem ist es noch einmal relevant zu schauen, welche Qualitäten man zukünftig eben nicht mehr im Depot hat. Aber nicht nur aus wehmütigen Gründen.

Nein, sondern es gilt, Store Capital alsbald zu ersetzen. Qualitäten wie ein moderates operatives Wachstum, ein breites Portfolio, eine niedrige Leerstandsquote und eine lange Restvertragslaufzeit sollte man auch bei dem zu ersetzenden REIT suchen. Das ist jedenfalls die Aufgabe, der ich in Zukunft nachjage.

Der Artikel Dividendenaktie Store Capital: Schauen wir mal, was uns zukünftig entgeht! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Store Capital. The Motley Fool empfiehlt Store Capital.

Motley Fool Deutschland 2022