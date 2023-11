Dividenden sind nicht allgegenwärtig. Insbesondere in unserem heimischen Leitindex, dem DAX, nicht. Investoren erhalten dort bloß einmal pro Jahr bei vielen Aktien eine Ausschüttung. Aber selbst wenn es monatlich oder vierteljährliche Zahlungen gibt: Die Tage mit einer Auszahlung sind seltener, als die ohne.

Das ist eigentlich aber nicht der Hauptgedanke für heute. In einer Börsenwelt, in der gerade KI gefeiert wird, während der Corona-Jahre die Digitalisierung hochgejubelt wurde und es weitere Trends geben wird, ist einer meiner Ansätze: Dividenden sind niemals out. Das hat besondere Gründe.

Darum sind Dividenden niemals out

Dividenden sind zugegebenermaßen nicht neu. Sie sind eigentlich sehr alt. Die Ausschüttungen sind zudem ein Teil der Rendite, die ein Unternehmen generiert. Das heißt: Die Konzentration sollte natürlich nicht auf den Zahlungen selbst liegen, sondern auf den Unternehmen, die sie generieren. Aber selbst das Investieren in Aktien, die eine Dividende leisten, ist ein Ansatz, der niemals out sein dürfte.

Dividendenaktien zu kaufen basiert auf der Idee, in profitable und gut geführte Unternehmen zu investieren, die ihre Investoren regelmäßig am operativen Erfolg teilhaben lassen. Häufig sind zuverlässige Unternehmen dabei im Vordergrund, die ihre Dividenden in vielen Jahren steigern können und zumindest stets konstant halten. Auch dafür gibt es einen Grund: Es sind gute Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen mit stabilen Erlösen, Gewinnen und freien Cashflows. Diese können sie für die Ausschüttungen verwenden.

Aber der Hauptgrund, warum Dividenden niemals out sind ist für mich: Sie sind einfach da. Sie sind zeitlos. Und sie geben uns als Investoren jedes Jahr ein kleines bisschen Rendite. Ja, sie laden uns förmlich ein, einem Buy-and-Hold-Ansatz zu folgen, damit wir in jedem Jahr einen kleinen Teil der Rendite bekommen, der langfristig idealerweise wächst. Mit dieser Rendite und den Ausschüttungen wächst zugleich unser Vermögen und wenn Gewinn, Cashflow und Dividende langfristig steigt: Auch der Aktienkurs.

Es dürfte keinen Hype um Dividenden geben. Aus dem einfachen Grund, weil es eigentlich kaum etwas zu hypen gibt. Sie sind weder neu, noch besonders. Aber sie sind bei einigen Aktien und Unternehmen eben einfach da. Als Teil der Rendite können sie zudem ein Qualitätsmerkmal sein, das uns die Fährte eines guten Unternehmens aufzeigt. Deshalb sind sie zwar nicht im Hype. Aber eben auch nicht out.

Es liegt an uns, das Beste herauszuholen

Trotzdem sind Dividenden nicht alleine ein Erfolgsrezept. Kürzungen oder Aussetzen, selbst schlechte Bilanzen und von der Innovation überholte Unternehmen können zu schlechten Ergebnissen führen. Deswegen liegt es an uns, das beste aus den Dividendenaktien herauszuholen. Beziehungsweise: Sicherzustellen, dass wir wirklich in die besten Dividendenaktien investieren.

Dividenden werden niemals out sein. Aber sie können uns helfen, langfristig ein Vermögen mit den entsprechenden Aktien aufzubauen. Eigentlich ein sehr cleveres Konzept.

Der Artikel Dividenden sind niemals out ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

