Dividende jeden Monat: Ist STAG Industrial oder Realty Income attraktiver?

Realty Income (WKN: 899744) und STAG Industrial (WKN: A1C8BH) zahlen jeden Monat eine Dividende. Diese Oberflächlichkeit macht beide Aktien grundsätzlich für Einkommensinvestoren attraktiv. Alle Pi mal Daumen 30 Tage eine Ausschüttung ist nicht verkehrt und sehr, sehr regelmäßig.

Trotzdem müssen Investoren hinter die Oberfläche schauen. Überlegen wir uns daher: Welcher REIT ist besser? Es geht um mehr als bloß jeden Monat eine Dividende. Aber es ist ein guter Anfang, um unsere heutige Reise zu beginnen.

Jeden Monat Dividende: Realty Income & STAG Industrial

Es ist das eine, jeden Monat eine Dividende zu erhalten. Etwas anderes ist es, wie viel wir als Investoren denn eigentlich bekommen. Grundsätzlich sind beide Real Estate Investment Trusts jedoch ähnlich bewertet. Mit einem leichten Vorteil für STAG Industrial, der auf 4,4 % Dividendenrendite kommt. Wohingegen Realty Income im Moment auf lediglich 4,1 % kommt.

Dafür kann es eine Begründung geben. Die Qualität und die stärkere Historie liegt eindeutig bei Realty Income. Aber ob das ein ausreichender Wert ist, um sich auf diesen Favoriten zu konzentrieren? Gemessen an Funds from Operations von zuletzt 1,01 US-Dollar liegt das Ausschüttungsverhältnis jedenfalls bei 73,5 %. Allerdings kommt STAG Industrial auf 65 %, was zeigt, dass dieser Name insgesamt preiswerter erscheint.

Realty Income macht beim Dividendenwachstum jedoch im Moment eine bessere Figur. Jeden Monat Dividende zu erhalten, möchte schließlich auch eine Steigerung erfahren. Beide Real Estate Investment Trusts verfügen derzeit über ein moderates Wachstum. Rein bewertungstechnisch ginge dieser Punkt für mich jedoch eher an STAG Industrial.

Stabilität ist sehr entscheidend

Jeden Monat eine Dividende zu erhalten ist jedoch auch von der Stabilität abhängig. Hier kann Realty Income wiederum verkehrt glänzen. Im Hinblick auf die 559 Immobilien, die STAG Industrial besitzt, erscheint The Montly Dividend Company mit 11.200 Einheiten deutlich diversifizierter. Für mich ein Pluspunkt, bei dem einzelner Leerstand (sofern er auftritt) eben nicht so sehr ins Gewicht fällt. Außerdem skaliert Realty Income auf einem vollkommen neuen Level aufgrund der erreichten Größe.

Deshalb ist Realty Income für mich immer eine gute Wahl. Oder: Die Basis-Wahl. Aber STAG Industrial ist definitiv auch alles andere als unattraktiv. Wer seine monatlichen Ausschüttungen auf mehr als einer Schulter verteilen möchte, der sollte womöglich bei beiden Namen einen näheren Blick riskieren. Jetzt kennst du jedenfalls die unterschiedlichen Gesamtpakete.

Der Artikel Dividende jeden Monat: Ist STAG Industrial oder Realty Income attraktiver? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Realty Income. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von STAG Industrial.

Motley Fool Deutschland 2022