Dividende als Qualitätsmerkmal: Diese 2 Top-Zahler schütten schon seit über 130 Jahren aus!

Während die einen an der Börse mehr auf wilde Spekulationen aus sind, bevorzugen die anderen bei ihren Investitionen eher vermeintlich langweilige Dividendenaktien. Und ich gebe ganz unumwunden zu, dass auch ich mehr zu der zweiten Anlagestrategie tendiere.

Denn vor allem, wenn eine Firma schon sehr lange ununterbrochen eine Dividende ausschüttet, könnte dies sicherlich ein deutliches Qualitätsmerkmal darstellen. Befassen wir uns deshalb heute einmal mit zwei Unternehmen, die hier definitiv mit zu den am längsten zahlenden gehören.

Procter & Gamble

Wer auf eine äußerst solide und krisenfeste Dividende setzen möchte, kommt an dem amerikanischen Hygienekonzern Procter & Gamble (WKN: 852062) wohl kaum vorbei. Das Unternehmen hat nämlich eine lupenreine Historie vorzuweisen, wenn es um seine Gewinnbeteiligung geht.

Interessant ist hierbei, dass die erste Dividendenzahlung bereits im 1891 erfolgte. Seitdem hat Procter & Gamble bis heute ununterbrochen ausgeschüttet und seit 1957 wird die Dividende nun sogar schon regelmäßig jedes Jahr ein wenig angehoben.

Ganz aktuell bietet die Aktie von Procter & Gamble eine Dividendenrendite von 2,56 %. Für Anleger, welche die Papiere aber vielleicht schon länger im Depot haben, sieht die Rechnung allerdings ein wenig anders aus. Ihre persönliche Ausschüttungsrendite bezogen auf das damals eingesetzte Kapital hätte sich nämlich in den letzten zehn Jahren auf 5,9 % erhöht. Und wer schon 20 Jahre dabei ist, käme heute auf eine persönliche Dividendenrendite von 8,5 %.

Für das bereits am 01.07.2023 angelaufene Geschäftsjahr 2024 ist das Procter-Management relativ optimistisch und rechnet mit einem Ergebnis je Aktie (EPS), welches 6 bis 9 % über dem des letzten Jahres liegen soll. So sollte meines Erachtens also 2024 auch der 68. Dividendenerhöhung in Folge kaum etwas im Wege stehen. Auch die niedrige Ausschüttungsquote von 62 % könnte übrigens dafürsprechen.

Fundamental zeigt sich Procter & Gamble stark und kann für das abgelaufene Geschäftsjahr mit einer Nettomarge von 17,9 % glänzen. Diese soll laut den Experten von MarketScreener aber noch weiter ansteigen und 2026 schließlich auf einem Niveau von 19,1 % liegen.

Die Procter-Papiere notieren aktuell mit 147,16 US-Dollar (27.10.2023) um 9,3 % höher als vor einem Jahr. Auf diesem Kursniveau weisen sie damit derzeit eine Bewertung mit einem KGV von 25 auf. Was ich persönlich noch als relativ moderat einstufen würde.

Durch die gute globale Aufstellung und seine vielen bekannten Marken ist Procter & Gamble ein Unternehmen, das sicherlich in der Lage sein dürfte, weiterzuwachsen. Somit dürfte die solide Dividende also meiner Ansicht nach auch in Zukunft auf sicheren Beinen stehen. Damit ist und bleibt Procter & Gamble eine meiner Lieblingsdividendenaktien in meinem Depot.

Bank of Nova Scotia

Die Bank of Nova Scotia (WKN: 850388) kann man sicherlich in Sachen Gewinnausschüttung als ein wahres Urgestein betrachten. Sie zahlt nämlich schon seit 1833 ununterbrochen jedes Jahr eine Dividende aus. Also gerade mal noch zehn Jahre und das Finanzinstitut könnte 200 Jahre mit regelmäßigen Ausschüttungen vorweisen.

Ich bin relativ optimistisch, dass dies auch gelingen wird. Die Bank of Nova Scotia verdient regelmäßig Milliarden und auch bei ihr sehen wir nur eine geringe Ausschüttungsquote von 60 %. Was die Dividende also relativ sicher erscheinen lässt.

Alleine im letzten Geschäftsjahr konnte bei einem Umsatz von 31,8 Mrd. CAN-Dollar ein Nettoergebnis von 9,7 Mrd. CAN-Dollar erzielt werden. Was immerhin einer Nettomarge von 30,4 % entspricht und uns zeigt, dass die Bank of Nova Scotia äußerst profitabel wirtschaftet.

Der Nettogewinn soll im aktuellen Jahr allerdings etwas niedriger ausfallen. Doch ob man sich deshalb um die solide Ausschüttung sorgen sollte, sei einmal dahingestellt. Diese ist übrigens seit 2010 jedes Jahr kontinuierlich ein Stück angehoben worden. Außer im Jahr 2021, wo die Dividende leider nur stabil gehalten werden konnte.

Trotzdem kann man erkennen, dass die Gewinnbeteiligung in den letzten zehn Jahren um insgesamt 77 % angestiegen ist. Aktuell beträgt die Jahresdividende 4,24 CAN-Dollar je Aktie. Was beim derzeitigen Aktienkurs von 55,41 CAN-Dollar also einer Dividendenrendite von 7,65 % entspricht.

Ich finde, bei dieser attraktiven Anfangsrendite kann man durchaus auch mal ein Jahr ohne Dividendenanhebung bequem aussitzen. Ganz allgemein ist die Aktie der Bank of Nova Scotia sicherlich in ihrem Kursverlauf die letzten Jahrzehnte etwas schwankungsanfälliger gewesen. Doch mit ihrer Ausschüttungspolitik konnte die kanadische Bank absolut überzeugen. Und genau dies ist ja für Dividendeninvestoren in der Regel der wichtigere Punkt.

